Trauer um Ex-Präsidenten der Landwirtschaftskammer

Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne) zeigten sich tief betroffen über das Ableben. Doskozil kondolierte: „Sein Wirken an der Spitze der Standesvertretung war geprägt von Handschlagqualität und dem Einsatz über Parteigrenzen hinweg. Meine aufrichtig empfundene Anteilnahme gilt in diesen Stunden seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.“ Ähnlich Anja Haider-Wallner: „Er war ein Gentleman der alten Schule – geprägt von Handschlagqualität. Gleichzeitig war er ein Verbindender, dem es stets ein Anliegen war, unterschiedliche Interessen zusammenzuführen und tragfähige Lösungen im Sinne des Gemeinwohls zu finden.“ Auch sie kondolierte Familie und Nahestehenden.