Im Winter wurde sein Traum war, er kam als Tormanntrainer bei den Amateuren der Rotjacken unter. „Das ist die Erfüllung eines Traums, ich bin endlich wieder bei einem großen Klub“, sagt Litovchenko, der einst mit den Superstars Khvicha Kvaratskhelia, dem Edelzangler von Paris SG, und Tormann Giorgi Mamardashvili von Liverpool („Seine ersten Tormannhandschuhe bekam er von mir geschenkt, heute schickt er mir seine Dressen“) zusammenspielte und nach wie vor mit diesen in Kontakt ist.