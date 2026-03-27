Landesliga statt ÖSV: Schladminger gehen fremd

In der Fußball-Landesliga muss Nachzügler Schladming heute (19) auswärts bei Titelanwärter Lebring bestehen. Bei den Gästen kicken mit Simon Oberhamberger und Noah Geihseder zwei Steirer, die auch beim ÖSV Karriere hätten machen können. Warum sich die beiden gegen die „Brettl“ und für den Fußball entschieden haben.
Von Skistar Lucas Pinheiro Braathen ist überliefert, dass er aufgrund seiner brasilianischen Wurzeln eigentlich Fußballer werden wollte, sich dann aber für die Piste entschied. Bei zwei Kickern von Landesligist FC Schladming ist es umgekehrt! Simon Oberhamberger und Noah Geihseder waren am besten Weg zum Ski-Profi im ÖSV, ehe sie sich doch für die zweite Leidenschaft, den Fußball, entschieden.
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