Landesliga statt ÖSV: Schladminger gehen fremd

Von Skistar Lucas Pinheiro Braathen ist überliefert, dass er aufgrund seiner brasilianischen Wurzeln eigentlich Fußballer werden wollte, sich dann aber für die Piste entschied. Bei zwei Kickern von Landesligist FC Schladming ist es umgekehrt! Simon Oberhamberger und Noah Geihseder waren am besten Weg zum Ski-Profi im ÖSV, ehe sie sich doch für die zweite Leidenschaft, den Fußball, entschieden.