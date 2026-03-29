Nur mit einem Punkt geht es in die Meisterrunde

In der letzten Runde des Grunddurchgangs brauchen Altachs Frauen heute (11) im Heimspiel gegen Sturm Graz zumindest ein Unentschieden, um das Ticket für das obere Playoff zu lösen. Aber falls es die Rheindörflerinnen nicht schaffen sollten, wäre es auch kein Beinbruch.
Nach dem gestrigen Sieg der Salzburgerinnen in Neulengbach ist die Ausgangslage für die Altacherinnen vor dem letzten Spiel im Grunddurchgang der Frauen Bundesliga klar. Wollen sie es in die Top-Vier und damit die Meisterrunde schaffen, müssen die Rheindörflerinnen im heutigen abschließenden Heimspiel gegen Sturm Graz einen Punkt holen. RB Salzburg ist zwar punktgleich mit Altach, hat aber aufgrund der besseren Ergebnisse in den direkten Begegnungen die Nase vorn. „Wir waren in den letzten Runden nicht mutig genug. Es ist uns allen wichtig, dass wir noch einmal ein gutes Spiel machen. Dass wir uns gegenseitig helfen und alles auf dem Platz lassen“, sagt Coach Bernhard Summer vor dem Duell mit den „Blackies“. Ausfälle haben die Altacherinnen keine zu beklagen, der Kader ist gut gefüllt. Auch Torfrau Stella Busse kehrte nach ihrer Bänderverletzung zurück, wird wahrscheinlich heute sogar auflaufen.
Kein Beinbruch
Und falls es gegen Graz nicht zu einem Punkt reichen sollte, wäre es für die Ländle-Kickerinnen auch kein Beinbruch. In der Qualifikationsgruppe wäre der Druck weg, ein Abstieg ist rein rechnerisch unmöglich. Was Coach Summer die Möglichkeit geben würde, den jungen Eigenbauspielerinnen viel Spielzeit und Verantwortung zu geben. So könnte man für die nächste Saison schon einen funktionierenden und eingespielten Stamm aufbauen, der mit den richtigen Verstärkungen im Sommer wieder ein schlagkräftiges Team geben könnte. Was sicher nicht der schlechteste Weg wäre.
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