Mehr als 1000 Chefs aus aller Welt sind da

Wien fünf Tage lang „Innovationsknotenpunkt“

Die Wirtschaftsagentur ist überzeugt, dass die indirekten Effekte noch größer sind. Tatsächlich rangiert die ViennaUP bereits unter den fünf wichtigsten Start-up-Treffen Europas. Immer mehr wird der Fokus dabei auf die profitable Biotechnologie- und Pharma-Branche gelegt, und da vor allem auf bestehende Unternehmen, die wachsen wollen.