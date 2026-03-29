Zeitumstellung als Gefahr für die Feldhasen

Wenn die Uhren – wie in der Nacht zum Sonntag – „gesprungen“ sind, steigt die Gefahr auf unseren Straßen abrupt an. „Mit der Zeitumstellung geraten Mensch und Tier aus dem Takt. Und genau das kann tödlich enden“, warnt Niederösterreichs Landesjägermeister Christoph Metzker. Denn der früher einsetzende Morgen- und Pendlerverkehr falle genau in jene Phase, in der viele Wildtiere noch besonders aktiv seien. Sie würden ihrer inneren Uhr folgen, die sich nach der Natur richte. Diese kenne keine Zeitumstellung und folge uralten Instinkten.