Reha Aflenz: Mitarbeiter kämpfen gegen Schließung

Das Reha-Zentrum in Aflenz könnte nach St. Radegund verlegt werden. Seit die Nachrichten über die Pläne des Betreibers, der Pensionsversicherungsanstalt, bekannt wurden, herrscht in dem obersteirischen Ort Aufregung. Am Mittwoch fand eine Betriebsversammlung statt. Über 100 der 135 Beschäftigten zogen mit Schildern durch den Ort, beklatscht wurden sie dabei von Patienten, sagt Betriebsrätin Eva Hirschmanner. „Sie haben ihre Solidarität bekundet.“