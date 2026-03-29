Muss Begleitperson an Kassa vollen Preis zahlen?

„Ja, könnte man wohl freundlicher formulieren“

Auf „Krone“-Anfrage meinte der Schlossbesitzer, dass er mehrfach mitgeteilt habe, nicht zuständig zu sein, und räumt ein: „Kann man das freundlicher formulieren? Ja, könnte man.“ Der Veranstalter des Ostermarktes bekam den Streit mit und stellte klar, dass der Eintritt für Beeinträchtigte und deren Begleitperson frei sei.