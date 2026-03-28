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Polizei stoppt Auto

Bub (4) mit Zigarette im Mund auf Schoß von Fahrer

Ausland
28.03.2026 15:43
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das ist wohl selbst für die Polizei nicht alltäglich: Bei einer Verkehrskontrolle in Deutschland saß auf dem Fahrersitz eines Autos nicht nur der 22-jährige Lenker. Auf seinem Schoß saß ein kleiner Bub – nicht angeschnallt und mit Zigarette im Mund.

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Der Vater war mit dem Kind auf der deutschen Autobahn 8 bei Unterhaching südlich von München unterwegs. Der vierjährige Bub saß während der Fahrt ungesichert auf dem Schoß des 22-Jährigen. Der Vater hatte zwar einen Kindersitz für seinen Sohn mit, der lag allerdings im Kofferraum.

Kind wollte Zigarette anzünden
Der Bub war nicht nur nicht angeschnallt, sondern hatte obendrein noch eine Zigarette im Mund. Diese wollte er mit einem Feuerzeug anzünden. Das verhinderten die Polizisten allerdings. 

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Ein 22-Jähriger hatte seinen Sohn am Schoß, während er ein Auto lenkte. (Symbolbild)
Ein 22-Jähriger hatte seinen Sohn am Schoß, während er ein Auto lenkte. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

Der 22-Jährige konnte den Polizisten keinen gültigen Führerschein zeigen – er hatte nur einen gefälschten Führerschein bei sich.

Strafverfahren eingeleitet
Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Außerdem erwartet ihn ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren, weil er sein Kind nicht ordnungsgemäß transportiert haben soll. Das Jugendamt sei ebenfalls informiert worden.

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