Polizei stoppt Auto
Bub (4) mit Zigarette im Mund auf Schoß von Fahrer
Das ist wohl selbst für die Polizei nicht alltäglich: Bei einer Verkehrskontrolle in Deutschland saß auf dem Fahrersitz eines Autos nicht nur der 22-jährige Lenker. Auf seinem Schoß saß ein kleiner Bub – nicht angeschnallt und mit Zigarette im Mund.
Der Vater war mit dem Kind auf der deutschen Autobahn 8 bei Unterhaching südlich von München unterwegs. Der vierjährige Bub saß während der Fahrt ungesichert auf dem Schoß des 22-Jährigen. Der Vater hatte zwar einen Kindersitz für seinen Sohn mit, der lag allerdings im Kofferraum.
Kind wollte Zigarette anzünden
Der Bub war nicht nur nicht angeschnallt, sondern hatte obendrein noch eine Zigarette im Mund. Diese wollte er mit einem Feuerzeug anzünden. Das verhinderten die Polizisten allerdings.
Der 22-Jährige konnte den Polizisten keinen gültigen Führerschein zeigen – er hatte nur einen gefälschten Führerschein bei sich.
Strafverfahren eingeleitet
Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Außerdem erwartet ihn ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren, weil er sein Kind nicht ordnungsgemäß transportiert haben soll. Das Jugendamt sei ebenfalls informiert worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.