Drogenlenker wollte Polizei bei Test austricksen

Für besonders schlau hielt sich in der Nacht auf Freitag ein 21-jähriger Autofahrer, bei dem eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt wurden. Der Mann gab bei der freiwilligen Probe keinen Urin ab, sondern spuckte in den Behälter.
Eine Lambacher Streife führte am Donnerstag gegen 23 Uhr im Gemeindegebiet von Lambach Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch, wobei bei einem 21-jährigen kroatischen Staatsangehörigen aus Stadl-Paura eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt werden konnten. Auf Nachfrage der Beamten gab der 21-Jährige zu, dass er am Nachmittag des Vortages einen Joint geraucht hätte. Anschließend stimmte der 21-Jährige einem freiwilligen Urintest zu.
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Aufgrund des Aussehens der Konsistenz der Flüssigkeit zweifelten die Beamten an, dass dies auch tatsächlich Urin sei. Der 21-Jährige gab daraufhin zu, dass es sich um Speichelflüssigkeit handle und es ihm leidtue. Eine anschließende Vorführung zum Amtsarzt stellte eine eindeutige Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Mehrere Anzeigen folgen.
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