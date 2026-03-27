Drogenlenker wollte Polizei bei Test austricksen

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Aufgrund des Aussehens der Konsistenz der Flüssigkeit zweifelten die Beamten an, dass dies auch tatsächlich Urin sei. Der 21-Jährige gab daraufhin zu, dass es sich um Speichelflüssigkeit handle und es ihm leidtue. Eine anschließende Vorführung zum Amtsarzt stellte eine eindeutige Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Mehrere Anzeigen folgen.