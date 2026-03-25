Überfüllter Pkw mit Drogenlenker gestoppt

Insgesamt sechs Personen im Alter von 14 bis 27 Jahren befanden sich in dem Fahrzeug. Beim Lenker, einem 23-jährigen Syrer aus Wien, verlief der Drogentest positiv auf Kokain. Dazu wurden kleine Mengen Haschisch und Ecstasy sichergestellt. Das aufgefundene Rauschgift konnte einem 27-jährigen Syrer, ebenfalls aus Wien, zugeordnet werden, gegen welchen ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie dem Konsumcannabisgesetz eingeleitet wurde.