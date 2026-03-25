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Kurz nach der Grenze

Überfüllter Pkw mit Drogenlenker gestoppt

Salzburg
25.03.2026 08:08
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: sos, Krone KREATIV)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Auto mit sechs Insassen zog die deutsche Grenzpolizei schon am Samstag kurz nach dem Walserberg auf der Autobahn A8 aus dem Verkehr. Da es in dem Fahrzeug nach Marihuana roch, wurde beim Lenker ein Drogentest durchgeführt. Dieser schlug positiv an.

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Insgesamt sechs Personen im Alter von 14 bis 27 Jahren befanden sich in dem Fahrzeug. Beim Lenker, einem 23-jährigen Syrer aus Wien, verlief der Drogentest positiv auf Kokain. Dazu wurden kleine Mengen Haschisch und Ecstasy sichergestellt. Das aufgefundene Rauschgift konnte einem 27-jährigen Syrer, ebenfalls aus Wien, zugeordnet werden, gegen welchen ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie dem Konsumcannabisgesetz eingeleitet wurde.

Zwei im Fahrzeug angetroffene Mädchen aus Salzburg im Alter von 14 und 16 Jahren wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Nach Abschluss aller Maßnahmen traten die übrigen vier Insassen die Weiterfahrt mittels Taxis an.

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