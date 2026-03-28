Spiel mit Angst: Ein Anruf, Zigtausende Euro weg

Senior tappte in dieselbe Betrugsfalle

Ähnlich war es bereits am Vorabend einem 61-jährigen Mann aus dem Bezirk Kitzbühel ergangen. Der Senior hatte eine SMS erhalten, mit der Nachricht, dass eine Überweisung von seinem Konto durchgeführt worden sei. Für den Fall einer unberechtigten Transaktion wurde er aufgefordert, eine angegebene Telefonnummer zu kontaktieren.