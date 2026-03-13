Nach Krypto-Betrug ist Tiroler 50.000 Euro ärmer

Einmal mehr waren Ganoven in der digitalen Welt erfolgreich. Beim Opfer handelt es sich um einen Tiroler (53) aus dem Bezirk Innsbruck-Land. Stolze 50.000 Euro ärmer wurde er durch den Betrug.
Zu dem dreisten Vorfall kam es bereits am Dienstag. „Der 53-Jährige erhielt eine SMS von einer vermeintlichen Kryptowährungsbörse“, heißt es von den Ermittlern. In weiterer Folge kam es noch zu einem Telefonat mit den Betrügern. „Dabei wurde das Opfer zur Durchführung diverser Handlungen bei seiner IT-Ausstattung aufgefordert.“ Dieser Aufforderung kam der Tiroler auch nach.
Ermittlungen laufen
Anschließend kam es zu mehreren Transaktionen. Dem 53-Jährigen entstand letztendlich ein Schaden von rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Ausforschung des unbekannten Täters laufen noch.
