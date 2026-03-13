Nach Krypto-Betrug ist Tiroler 50.000 Euro ärmer

Zu dem dreisten Vorfall kam es bereits am Dienstag. „Der 53-Jährige erhielt eine SMS von einer vermeintlichen Kryptowährungsbörse“, heißt es von den Ermittlern. In weiterer Folge kam es noch zu einem Telefonat mit den Betrügern. „Dabei wurde das Opfer zur Durchführung diverser Handlungen bei seiner IT-Ausstattung aufgefordert.“ Dieser Aufforderung kam der Tiroler auch nach.