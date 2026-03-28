Frisch sanierte Bahnen für junge Leichtathleten

Von den rund 500.000 Euro, mit denen die Anlage wieder auf Vordermann gebracht wurde, kamen 125.000 Euro vom Land Kärnten. „Es ist unsere Aufgabe, die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, damit Breiten- und Spitzensport möglich sind, damit Bewegung fixer Bestandteil des Alltages wird und Schulsport zu weiteren sportlichen Aktivitäten animiert“, betont Kaiser.