Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Halbe Mio. für Sport

Frisch sanierte Bahnen für junge Leichtathleten

Kärnten
28.03.2026 12:00
Übergabe der sanierten Leichtathletiklaufbahn mit LH Peter Kaiser, Bgm. Günther Albel, Obmann ...
Übergabe der sanierten Leichtathletiklaufbahn mit LH Peter Kaiser, Bgm. Günther Albel, Obmann Wolfgang Maurer, Landessportdirektor Arno Arthofer, Martin Kroissenbacher und Athletinnen und Athleten.(Bild: Guenther Steinacher)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Leichtathletikanlage aus dem Jahr 1989 in Villach wurde um 500.000 Euro generalsaniert. 200 Sportler nutzen sie täglich.

0 Kommentare

Eine 400-Meter-Rundlaufbahn mit acht Bahnen, Trainingsmöglichkeiten für Hürden-, Weit-, Drei-, Hoch- und Stabhochsprung, Kugelstoßen, Diskus, Hammer- und Speerwurf sowie eine überdachte Tribüne inklusive Umkleidemöglichkeiten – das alles bietet die Leichtathletikanlage Villach/Lind (Baujahr 1989).

„Die Anlage ist in die Jahre gekommen. Wir hatten es mit Schäden zu tun, zum Teil mit provisorisch reparierten Flächen und es waren die Rahmenbedingungen für den Sport und die Sportlerinnen und Sportler nicht mehr gegeben“, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser, warum nun eine Generalsanierung notwendig war.

Von den rund 500.000 Euro, mit denen die Anlage wieder auf Vordermann gebracht wurde, kamen 125.000 Euro vom Land Kärnten. „Es ist unsere Aufgabe, die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, damit Breiten- und Spitzensport möglich sind, damit Bewegung fixer Bestandteil des Alltages wird und Schulsport zu weiteren sportlichen Aktivitäten animiert“, betont Kaiser.

So sind nun wieder Nachwuchsarbeit, Training und Wettkämpfe ohne Einschränkungen möglich. Die rund 200 Sportler, die die Anlage täglich nutzen, und die vielen Villacher Sportvereine, Schulen und Kindergärten freuen sich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
28.03.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung
Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
159.047 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
120.524 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
114.379 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Social-Media-Verbot fix, aber noch offene Fragen
1341 mal kommentiert
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ...
Wirtschaft
So bekämpfen Nachbarländer horrende Spritpreise
920 mal kommentiert
In Zagreb in Kroatien bildeten sich Warteschlangen vor den Tankstellen.
Innenpolitik
Regierung drängt Länder jetzt zur Energiewende
856 mal kommentiert
Das Gesetz ist notwendig, um das Ziel, die jährliche Stromproduktion bis 2030 um 27 ...
Mehr Kärnten
Feuer im Mölltal
„Brand aus“ wohl erst in einigen Tagen
Halbe Mio. für Sport
Frisch sanierte Bahnen für junge Leichtathleten
50 Jahre Kapellmeister
Die Liebe zur Musik: 75-Jähriger feiert Jubiläum
Krone Plus Logo
Preisdruck durch Krieg
Dünger-Krise: „Schmerzgrenze ist bereits erreicht“
Krone Plus Logo
Tabuthema Missbrauch
„Onki“ als Kinderschänder: „Ist nicht so schlimm!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf