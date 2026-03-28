Frisch sanierte Bahnen für junge Leichtathleten

Leichtathletikanlage aus dem Jahr 1989 in Villach wurde um 500.000 Euro generalsaniert. 200 Sportler nutzen sie täglich.
Eine 400-Meter-Rundlaufbahn mit acht Bahnen, Trainingsmöglichkeiten für Hürden-, Weit-, Drei-, Hoch- und Stabhochsprung, Kugelstoßen, Diskus, Hammer- und Speerwurf sowie eine überdachte Tribüne inklusive Umkleidemöglichkeiten – das alles bietet die Leichtathletikanlage Villach/Lind (Baujahr 1989).
„Die Anlage ist in die Jahre gekommen. Wir hatten es mit Schäden zu tun, zum Teil mit provisorisch reparierten Flächen und es waren die Rahmenbedingungen für den Sport und die Sportlerinnen und Sportler nicht mehr gegeben“, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser, warum nun eine Generalsanierung notwendig war.
Von den rund 500.000 Euro, mit denen die Anlage wieder auf Vordermann gebracht wurde, kamen 125.000 Euro vom Land Kärnten. „Es ist unsere Aufgabe, die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, damit Breiten- und Spitzensport möglich sind, damit Bewegung fixer Bestandteil des Alltages wird und Schulsport zu weiteren sportlichen Aktivitäten animiert“, betont Kaiser.
So sind nun wieder Nachwuchsarbeit, Training und Wettkämpfe ohne Einschränkungen möglich. Die rund 200 Sportler, die die Anlage täglich nutzen, und die vielen Villacher Sportvereine, Schulen und Kindergärten freuen sich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.