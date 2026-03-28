Florianieinsatz wegen Kollision im Lustenauer Ried

In Lustenau (Vorarlberg) mussten am Freitagabend die Einsatzkräfte ausrücken: Auf der engen Zellgasse war es zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen.
Wieder einmal mussten die Florianijünger in die Lustenauer Zellgasse, die durchs Ried führt, ausrücken: Am Freitagabend um 21.30 Uhr wurde die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle per eCall kontaktiert: In der Zellgasse, kurz nach der Scheibenbachbrücke, waren die Autos einer 25-Jährigen und einer 35-Jährigen zusammengestoßen. Der Pkw der jüngeren Fahrerin prallte nach der Kollision auch noch gegen einen Baum, wo das Auto dann zum Stillstand kam.
Die Frauen blieben unverletzt, die 25-Jährige, die zu weit in die Fahrbahnmitte geraten war, erlitt allerdings einen Schock. Das Auto, das gegen den Baum gekracht war, musste abgeschleppt werden. Die Zellgasse blieb bis 23 Uhr gesperrt.
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