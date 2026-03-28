Florianieinsatz wegen Kollision im Lustenauer Ried

Wieder einmal mussten die Florianijünger in die Lustenauer Zellgasse, die durchs Ried führt, ausrücken: Am Freitagabend um 21.30 Uhr wurde die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle per eCall kontaktiert: In der Zellgasse, kurz nach der Scheibenbachbrücke, waren die Autos einer 25-Jährigen und einer 35-Jährigen zusammengestoßen. Der Pkw der jüngeren Fahrerin prallte nach der Kollision auch noch gegen einen Baum, wo das Auto dann zum Stillstand kam.