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Florianieinsatz wegen Kollision im Lustenauer Ried

Vorarlberg
28.03.2026 10:50
Eines der Wracks nach dem Unfall.
Eines der Wracks nach dem Unfall.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In Lustenau (Vorarlberg) mussten am Freitagabend die Einsatzkräfte ausrücken: Auf der engen Zellgasse war es zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen. 

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Wieder einmal mussten die Florianijünger in die Lustenauer Zellgasse, die durchs Ried führt, ausrücken: Am Freitagabend um 21.30 Uhr wurde die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle per eCall kontaktiert: In der Zellgasse, kurz nach der Scheibenbachbrücke, waren die Autos einer 25-Jährigen und einer 35-Jährigen zusammengestoßen. Der Pkw der jüngeren Fahrerin prallte nach der Kollision auch noch gegen einen Baum, wo das Auto dann zum Stillstand kam.

Die Unfallstelle im Ried.
Die Unfallstelle im Ried.(Bild: Shourot Maurice)

Die Frauen blieben unverletzt, die 25-Jährige, die zu weit in die Fahrbahnmitte geraten war, erlitt allerdings einen Schock. Das Auto, das gegen den Baum gekracht war, musste abgeschleppt werden. Die Zellgasse blieb bis 23 Uhr gesperrt. 

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