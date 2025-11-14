Kaum Änderungen im Konsumverhalten erwartet

Marterbauer: „Sinne der Produktsicherheit“

91 Prozent aller E-Commerce-Importe mit einem Wert von bis zu 150 Euro kamen im Vorjahr aus China. „Österreich begrüßt die Abschaffung der Zollbefreiung von 150 Euro aus Drittstaaten. Mit den Bestimmungen wird auch der Versuch der Umgehung dieser Grenze in Schranken gewiesen. Im Sinne der Produktsicherheit, des Umweltschutzes, aber auch zum Schutz der europäischen Wirtschaft ist hier ein wichtiger Schritt gelungen“, kommentierte Finanzminister Marterbauer (SPÖ) die Entscheidung.