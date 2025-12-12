EU macht Druck: Um so viel wird Temu jetzt teurer

Nach Angaben des Rats der EU wird die neue Steuer für 93 Prozent aller E-Commerce-Lieferungen in die EU fällig werden. Die betrifft vor allem Onlinehändler wie Shein, Temu, AliExpress und Amazon. Erhoben werden soll die Abgabe von den nationalen Zollbehörden.

Übergangslösung bis voraussichtlich 2028

Dabei handelt es sich um eine Übergangslösung, künftig sollen alle in die EU importierten Waren ab dem ersten Euro zollpflichtig sein. Die Mitgliedsländer der EU hatten sich im November darauf verständigt, die derzeit geltende 150-Euro-Freigrenze abzuschaffen. Aufgrund Vorbereitungen technischer Natur – vorgesehen ist der Aufbau einer digitalen Plattform zur Abwicklung – soll die neue Regelung aber erst 2028 angewendet werden.