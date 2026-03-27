Mit 30-Tonnen-Bagger über Abhang in Tiefe gestürzt

Das hätte mit dem Schlimmsten enden können: Auf einer Deponie in Matrei am Brenner (Tirol) stürzte am Freitag ein 38-Jähriger mit einem Bagger über einen Abhang. Die Alarmierung der Helfer und die Rettung für den Mann verliefen dann einigermaßen komplex.
Am Freitag um 9.38 Uhr wurde eine Polizeistreife nach Matrei am Brenner in die Ordination eines Arztes beordert, da sich der verletzte Arbeiter dort befand. Der 38-jährige Einheimische wurde nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt mit Verdacht auf ein Polytrauma in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
Keine genaue Erinnerung an Ablauf
Erst im Zuge dessen wurde der Unfallhergang klarer: Der Fahrer gab an, mit dem Bagger auf einer Deponie neben der Landesstraße abgestürzt zu sein, konnte sich jedoch an den genauen Ablauf nicht erinnern.
Retter und Polizei entdeckten Bagger am Dach liegend
Am Unfallort wurde dann ein rund 30 Tonnen schwerer Bagger festgestellt, der etwa zehn Meter abgestürzt und auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen war. Ein Mitarbeiter der Firma hatte den Verunfallten zuvor telefonisch erreicht und ihn anschließend selbst zum Arzt gebracht, woraufhin die Rettungskette ausgelöst wurde. Ersten Erhebungen zufolge dürfte der Mann zu nahe an die Böschungskante gefahren sein, wodurch der Bagger nach vorn kippte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.