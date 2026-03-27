Mit 30-Tonnen-Bagger über Abhang in Tiefe gestürzt

Retter und Polizei entdeckten Bagger am Dach liegend

Am Unfallort wurde dann ein rund 30 Tonnen schwerer Bagger festgestellt, der etwa zehn Meter abgestürzt und auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen war. Ein Mitarbeiter der Firma hatte den Verunfallten zuvor telefonisch erreicht und ihn anschließend selbst zum Arzt gebracht, woraufhin die Rettungskette ausgelöst wurde. Ersten Erhebungen zufolge dürfte der Mann zu nahe an die Böschungskante gefahren sein, wodurch der Bagger nach vorn kippte.