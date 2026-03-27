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Fahrer überlebte

Mit 30-Tonnen-Bagger über Abhang in Tiefe gestürzt

Tirol
27.03.2026 19:45
Der Verletzte wurde vom Notarzt versorgt und in die Klinik gebracht (Symbolbild)
Der Verletzte wurde vom Notarzt versorgt und in die Klinik gebracht (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Das hätte mit dem Schlimmsten enden können: Auf einer Deponie in Matrei am Brenner (Tirol) stürzte am Freitag ein 38-Jähriger mit einem Bagger über einen Abhang. Die Alarmierung der Helfer und die Rettung für den Mann verliefen dann einigermaßen komplex.

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Am Freitag um 9.38 Uhr wurde eine Polizeistreife nach Matrei am Brenner in die Ordination eines Arztes beordert, da sich der verletzte Arbeiter dort befand. Der 38-jährige Einheimische wurde nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt mit Verdacht auf ein Polytrauma in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Keine genaue Erinnerung an Ablauf
Erst im Zuge dessen wurde der Unfallhergang klarer: Der Fahrer gab an, mit dem Bagger auf einer Deponie neben der Landesstraße abgestürzt zu sein, konnte sich jedoch an den genauen Ablauf nicht erinnern.

Retter und Polizei entdeckten Bagger am Dach liegend
Am Unfallort wurde dann ein rund 30 Tonnen schwerer Bagger festgestellt, der etwa zehn Meter abgestürzt und auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen war. Ein Mitarbeiter der Firma hatte den Verunfallten zuvor telefonisch erreicht und ihn anschließend selbst zum Arzt gebracht, woraufhin die Rettungskette ausgelöst wurde. Ersten Erhebungen zufolge dürfte der Mann zu nahe an die Böschungskante gefahren sein, wodurch der Bagger nach vorn kippte.

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