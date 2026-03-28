Finale! So sehen echte Floriani-Sieger aus

Die dritte und letzte Woche der NÖ Feuerwehr-Challenge von „Krone“ und Radio NÖ ist vorbei: Die Freiwilligen aus dem 270-Einwohner-Ort Herzogbirbaum haben mit ihrem Video die Abstimmugn gewonnen und sich damit gegen 23 andere durchgesetzt.
„Der Wahnsinn! Damit haben wir echt nicht gerechnet. Heute wird gefeiert!“, freut sich Zugskommandant Bernhard Steiner von der Feuerwehr Herzogbirbaum im Bezirk Korneuburg.
Feuerwehr-Ort hat 270 Einwohner
Denn die Wehr aus dem 270-Einwohner-Ort konnte sich bei der großen Floriani-Challenge von „Krone“ und ORF NÖ in Woche drei durchsetzen. Insgesamt gab es diesmal mehr als 275.000 Stimmen, die von Montagfrüh bis Freitagmittag abgegeben wurden – man konnte nur einmal pro Stunde auf den Onlineplattformen der beiden Leitmedien Niederösterreichs abstimmen.
Die meisten der gut 275.000 Stimmen konnten die Herzogbirbaumer für ihr Video gewinnen, das sich damit gegen 23 andere durchsetzte. Doch wie erreichte man den Sieg? „Naja, viele von uns haben definitiv weniger geschlafen, wie in einer normalen Woche“, lacht Steiner, der sich nun mit seinen Kameraden über ein Festpaket im Wert von 10.000 Euro freuen kann.
Große Feuerwehrübung, solidarische Kameraden
Man habe sämtliche Tipps der Siegerfeuerwehren der Vorwochen beherzigt. „Zudem hatten wir noch am Freitag vor der Abstimmungswoche eine große Übung, wo wir alle Feuerwehren intensiv gebeten haben, sich für uns ins Zeug zu legen. Da müssen wir heute noch einige Kameraden zu unserer Siegerparty einladen“, strahlt der Zugskommandant, dass auch innerhalb der 80 Mitglieder starken Wehr voller Einsatz in dieser Woche gegeben wurde.
Lauffeuer . . .
So hätte auch Steiner bei jedem Wachwerden in der Nacht sofort wieder abgestimmt. Dankbar ist er auch den vielen Stammtischrunden in den Cafés in der Nähe und allen eifrigen Mitstreitern, ohne die man gewiss nicht gewonnen hätte: „Das hat sich überall rumgesprochen. Das hat sich verbreitet, wie ein Lauffeuer!“, so der Floriani.
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