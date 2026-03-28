Finale! So sehen echte Floriani-Sieger aus

Große Feuerwehrübung, solidarische Kameraden

Man habe sämtliche Tipps der Siegerfeuerwehren der Vorwochen beherzigt. „Zudem hatten wir noch am Freitag vor der Abstimmungswoche eine große Übung, wo wir alle Feuerwehren intensiv gebeten haben, sich für uns ins Zeug zu legen. Da müssen wir heute noch einige Kameraden zu unserer Siegerparty einladen“, strahlt der Zugskommandant, dass auch innerhalb der 80 Mitglieder starken Wehr voller Einsatz in dieser Woche gegeben wurde.