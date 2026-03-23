Endspurt im Feuerwehr-Rennen um das heißeste Video

„Es ist ein toller Erfolg für die Aktion und vor allem für unsere Feuerwehren, die sich mit kreativen, lustigen und herzlichen Beiträgen beworben haben. Nutzen Sie noch einmal die Chance, einer Feuerwehr zu einem Festpaket im Wert von 10.000 Euro zu verhelfen“, betont „Krone“-Niederösterreich-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky.

Auch Radio NÖ Chef Karl Trahbüchler freut sich auf viele weitere Geschichten über Mut und Zusammenhalt: „Einmal geht’s noch. Vorhang auf für die großartigen Feuerwehrmänner und -frauen im Land!“ Hier direkt können Sie alle Videos sehen und stündlich eine Stimme pro Video abgeben.