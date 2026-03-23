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Endspurt im Feuerwehr-Rennen um das heißeste Video

Niederösterreich
23.03.2026 05:00
Das Finale im Rennen um die meisten Stimmen ist gestartet. Dem Wochensieger winkt wieder ein ...
Das Finale im Rennen um die meisten Stimmen ist gestartet. Dem Wochensieger winkt wieder ein Festpaket im Wert von 10.000 Euro!(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Start frei für die dritte und letzte Woche der großen Floriani-Challenge von „Krone“ und ORF NÖ. Um Stimmen für ihr Video rittern noch einmal 24 Feuerwehren aus allen Regionen Niederösterreichs. Es geht um einen begehrten Preis: Ein Festpaket im Wert von 10.000 Euro! Hier unten können Sie direkt abstimmen!

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Mehr als 166.000 Stimmen in Woche 1, mehr als 290.000 Votes in Woche 2 – und das, obwohl nur einmal pro Stunde abgestimmt werden kann. Einen riesigen Erfolg feiert die große NÖ Feuerwehr Challenge von „Krone“ und ORF NÖ, die den Hintergrund verfolgt, die Leistungen der freiwilligen Helfer und Retter gebührend darzustellen. 

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„Es ist ein toller Erfolg für die Aktion und vor allem für unsere Feuerwehren, die sich mit kreativen, lustigen und herzlichen Beiträgen beworben haben. Nutzen Sie noch einmal die Chance, einer Feuerwehr zu einem Festpaket im Wert von 10.000 Euro zu verhelfen“, betont „Krone“-Niederösterreich-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky. 

Auch Radio NÖ Chef Karl Trahbüchler freut sich auf viele weitere Geschichten über Mut und Zusammenhalt: „Einmal geht’s noch. Vorhang auf für die großartigen Feuerwehrmänner und -frauen im Land!“ Hier direkt können Sie alle Videos sehen und stündlich eine Stimme pro Video abgeben.

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