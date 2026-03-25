Die Feuerwehren brechen erneut den Stimmenrekord!

Bei der NÖ-Feuerwehr-Challenge von „Krone“ und ORF NÖ wird auch in der dritten Woche zur Halbzeit der Stimmenrekord gebrochen. Denn nach zwei Tagen – bei nur einer Stimme, die pro Stunde auf den Plattformen abgegeben werden kann – liegt nun der neue Rekord bei etwa 122.000 Stimmen.