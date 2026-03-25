Die Feuerwehren brechen erneut den Stimmenrekord!

Bei der NÖ-Feuerwehr-Challenge von „Krone“ und ORF NÖ wird auch in der dritten Woche zur Halbzeit der Stimmenrekord gebrochen. Denn nach zwei Tagen – bei nur einer Stimme, die pro Stunde auf den Plattformen abgegeben werden kann – liegt nun der neue Rekord bei etwa 122.000 Stimmen.
Der Endspurt wurde in der dritten und letzten Woche der NÖ-Feuerwehr-Challenge von „Krone“ und Radio NÖ ausgerufen – und die Kameraden beweisen dabei tolle Votingergebnisse und auch hohe Ausdauer.
Zur Halbzeit der 103 Stunden (von Montagfrüh bis Freitagmittag) andauernden Abstimmungsphase, in der man einmal pro Stunde und Plattform von „Krone“ und ORF abstimmen darf, sind 122.000 Stimmen für die Videos der 24 Feuerwehren abgegeben worden. Nach den 120.000 Stimmen in der Vorwoche ist noch einmal ein neuer Rekord bei der Feuerwehr-Challenge!
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