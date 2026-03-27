Ein Fest rund um den Eierkren und Osterbrauchtum

Große Vorfreude auf das „Močka“-Fest! Neben Eierkren wird auch die kulinarische und kulturelle Vielfalt des Südkärntner Raumes vor den Vorhang geholt.
Ein Fest rund um den Eierkren, im Südkärntner Volksmund als „Močka“ bekannt, lockt am Palmsonntag in die Gemeinde St. Michael ob Bleiburg. „Unser Dorfplatz verwandelt sich in ein einzigartiges und kulinarisches Paradies“, erklärt Doris-Grit Schwarz, die Obfrau des Vereins Lebensraum Petzenland-Peca, der das Fest das fünfte Mal organisiert.
Alles für die Osterfeiertage
17 Anbieter sind beim „Močka“-Fest vertreten – unter anderem auch die prämierten Bauern Klaus Tschaitschmann und Andreas Schuschou. Vom berühmten Kärntner Reindling über andere Süßwaren bis hin zu Osterschinken und Osterdekoration ist alles zu haben. Im Mittelpunkt steht aber die Südkärntner Spezialität Eierkren. „Dieses traditionelle Gericht wird speziell in Südkärnten zur Osterjause serviert“, so die Obfrau im Gespräch mit der „Krone“. Jeder macht seinen Eierkren anders – mit oder ohne Sauerrahm, mit Äpfeln oder Sonnenblumenöl. „Diese Geheimnisse werden natürlich nicht offenbart“, so Schwarz. Der selbstgemachte „Močka“ sowie der Reindling können übrigens vor Ort auch von einer Jury prämiert werden.
Kulturelles Erbe der Region
Start ist mit der Segnung der Palmbuschen beim Loser Kreuz mit Pfarrer Sladko Thaler um 9.45 Uhr. Schwarz: „Neben dem Eierkren werden auch die schönsten Palmbuschen prämiert.“ Aber auch das kulturelle Erbe des Südkärntner Raumes steht bei dem einzigartigen Fest im Fokus; unter anderem Kunsthandwerk, regionale Weihkorbdecken, der händisch gefertigte Osterkorb.
Fürs leibliche Wohl sorgen regionale Anbieter wie das Team des Gasthauses Loser mit ihren regionalen Schmankerln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.