Ein Fest rund um den Eierkren und Osterbrauchtum

Alles für die Osterfeiertage

17 Anbieter sind beim „Močka“-Fest vertreten – unter anderem auch die prämierten Bauern Klaus Tschaitschmann und Andreas Schuschou. Vom berühmten Kärntner Reindling über andere Süßwaren bis hin zu Osterschinken und Osterdekoration ist alles zu haben. Im Mittelpunkt steht aber die Südkärntner Spezialität Eierkren. „Dieses traditionelle Gericht wird speziell in Südkärnten zur Osterjause serviert“, so die Obfrau im Gespräch mit der „Krone“. Jeder macht seinen Eierkren anders – mit oder ohne Sauerrahm, mit Äpfeln oder Sonnenblumenöl. „Diese Geheimnisse werden natürlich nicht offenbart“, so Schwarz. Der selbstgemachte „Močka“ sowie der Reindling können übrigens vor Ort auch von einer Jury prämiert werden.