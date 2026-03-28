Ein Ländle-Derby an der Holzstraße

Das Duell am Samstag zwischen dem FC Lustenau und dem FC Dornbirn dürfte ein spannendes werden, beide Teams zeigten sich im Frühjahr bisher sehr stark. Ex-Lustenau Kicker Kristijan Makovec, der mittlerweile für die Rothosen die Schuhe schnürt, hat viele lobende Worte für den Gegner übrig.
Auch die 21. Runde in der Westliga bietet wieder ein Ländle-Derby, der FC Lustenau bittet am Samstag (15) den FC Dornbirn zum Tanz. Und das dürfte eine ziemlich spannende Geschichte werden. Wenn man auf die Tabelle schaut, trennen die beiden Teams sechs Plätze und 15 Punkte, mit den Rothosen klar in der Favoritenrolle. Im Frühjahr allerdings schaut die Sache enger aus. Denn da haben die Lustenauer in ihren bisherigen drei Spielen noch nicht verloren, zwei davon gewonnen – eines gegen den Ligazweiten Seekirchen. „Sie haben gezeigt, dass sie eine gute Mannschaft sind und im Winter noch einen Schritt gemacht haben“, sagt Dornbirn-Mittelfeldmotor Kristijan Makovec, der selbst von 2018 bis 2019 für die Blau-Weißen gekickt hatte.
Auch die Messestädter wussten zu überzeugen, im Frühjahr aber auch schon im vergangenen Herbst. Zuletzt unterlag man Leader Wacker Innsbruck zwar und musste Rang zwei abgeben, die Fuchsbichler-Elf ist aber vorne dabei. „Wir spielen eine richtig gute Saison, obwohl es nicht einfach ist mit uns – der Trainer hat viel Geduld“, lacht Makovec.
Auch die Ländle-Klubs aus Lauterach und Altach sind heute im Einsatz. Die Hofsteiger kämpfen daheim gegen Reichenau um Punkte, die Rheindörfler sind zu Gast bei den starken Imstern. Spielfrei ist der VfB Hohenems.
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