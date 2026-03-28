Ein Ländle-Derby an der Holzstraße

Auch die 21. Runde in der Westliga bietet wieder ein Ländle-Derby, der FC Lustenau bittet am Samstag (15) den FC Dornbirn zum Tanz. Und das dürfte eine ziemlich spannende Geschichte werden. Wenn man auf die Tabelle schaut, trennen die beiden Teams sechs Plätze und 15 Punkte, mit den Rothosen klar in der Favoritenrolle. Im Frühjahr allerdings schaut die Sache enger aus. Denn da haben die Lustenauer in ihren bisherigen drei Spielen noch nicht verloren, zwei davon gewonnen – eines gegen den Ligazweiten Seekirchen. „Sie haben gezeigt, dass sie eine gute Mannschaft sind und im Winter noch einen Schritt gemacht haben“, sagt Dornbirn-Mittelfeldmotor Kristijan Makovec, der selbst von 2018 bis 2019 für die Blau-Weißen gekickt hatte.