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Ferdinand Seebacher

Vorsicht, dieser Kommissar schießt (wieder) scharf

Adabei Österreich
29.03.2026 05:00
In der Universitätsklinik Salzburg: Der steirische „Kommissar Rex“-Star Ferdinand Seebacher mit ...
In der Universitätsklinik Salzburg: Der steirische „Kommissar Rex“-Star Ferdinand Seebacher mit seinen Ärzten Stefan Weikl (links im Bild) und Josef Ruckhofer – Letzterer behandelte bereits Prominente wie Marcel Hirscher.(Bild: Privat)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Ende Dezember 2025 musste sich unser „Rex“-Star einer Laser-Operation unterziehen lassen. Er tat es beim selben Arzt wie unser Ex-Ski-Ass Marcel Hirscher. Der „Krone“ erzählt Ferdinant Seebacher, welcher Eingriff bei ihm nötig war.

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Er ist in aller Munde: Seebacher zündet als Ermittler im neuen „Kommissar Rex“ den nächsten Karriere-Turbo. Ein Auftritt jagt bei ihm den nächsten – nur von seinem Gang in die Klinik im Dezember erzählte er nichts. Bis jetzt.

„Ich war quasi blind“
„Ich hatte minus vier Dioptrien, trage seit 22 Jahren Kontaktlinsen, und gerade mit den vielen Nachtdrehs ist es zuletzt sehr anstrengend geworden, ständig die Kontaktlinsen rein und rauszugeben – ich war ja ohne quasi blind“, lüftet der 36-jährige Steirer das Geheimnis darüber, weshalb er sich am 18. Dezember in der Salzburger Uniklinik für Augenheilkunde und Optometrie einer Laser-OP unterziehen ließ.

Nach der erfolgreichen Laser-OP hat Seebacher ein 160-prozentiges Sehvermögen.
Nach der erfolgreichen Laser-OP hat Seebacher ein 160-prozentiges Sehvermögen.(Bild: Privat)

„Vier Tage später war die Netzhaut schon wieder sehr gut am Heilen“, erzählt Seebacher, der sich beim selben Arzt wie Ex-Ski-Ass Marcel Hirscher unters Messer, Pardon, den Laser legte.

Das Ergebnis kann sich – Achtung, Wortwitz – sehen lassen. „Doktor Ruckhofer und Doktor Weikl haben sensationelle Arbeit geleistet“, streut er ihnen Rosen.

Gemeinsam mit „Rex“ ermittelt Ferdinand Seebacher in der Neuauflage von „Kommissar Rex“.
Gemeinsam mit „Rex“ ermittelt Ferdinand Seebacher in der Neuauflage von „Kommissar Rex“.(Bild: ORF/MR Film)

„Ich habe jetzt ein 160-prozentiges Sehvermögen“, freut Seebacher sich, „der Kommissar schießt somit auch ohne Brille wieder scharf.“ Und wie wir hörten, mitunter dann auch in einer, noch nicht offiziell bestätigten, zweiten „Rex“-Staffel ...

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