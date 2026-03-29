Vorsicht, dieser Kommissar schießt (wieder) scharf

„Ich war quasi blind“

„Ich hatte minus vier Dioptrien, trage seit 22 Jahren Kontaktlinsen, und gerade mit den vielen Nachtdrehs ist es zuletzt sehr anstrengend geworden, ständig die Kontaktlinsen rein und rauszugeben – ich war ja ohne quasi blind“, lüftet der 36-jährige Steirer das Geheimnis darüber, weshalb er sich am 18. Dezember in der Salzburger Uniklinik für Augenheilkunde und Optometrie einer Laser-OP unterziehen ließ.