„Lassen uns von der ÖVP nichts vorschreiben“

„Wir lassen uns von der ÖVP sicher nicht vorschreiben, wann und wie wir Missstände ansprechen. Vertrauen ersetzt keine Kontrolle – gerade dann nicht, wenn es in der Umsetzung des Gesundheitsplans 2040+ mehrere offene Baustellen und zunehmende Verunsicherung in den Regionen gibt. Klar ist: Schleichende Verschlechterungen wird es mit der SPÖ nicht geben“, ließ Weningers Reaktion nicht lange auf sich warten.