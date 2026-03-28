Zwei Frauerl stritten wegen Hundebiss vor Gericht

Danach reichte die gebissene Frau Klage ein und forderte 4500 Euro. Die beklagte Hundehalterin hielt mit ihrem Anwalt Franz Essl dagegen. Letztlich scheiterte die Schäferhund-Besitzerin: „Die Klägerin trage selbst die Verantwortung für den Biss, da sie sich selbst in eine für sie erkennbare Gefahrenlage begeben hatte“, stellte das Bezirksgericht fest und wies die Klage ab. Die Frau ging in Berufung – und scheiterte auch in zweiter Instanz vor dem Landesgericht. Am Ende blieben knapp 5000 Euro an Verfahrenskosten für die Klägerin.