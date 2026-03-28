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Keine Freunde mehr

Zwei Frauerl stritten wegen Hundebiss vor Gericht

Salzburg
28.03.2026 07:00
Hunde rauften um ein Spielzeug. (Symbolbild)
Hunde rauften um ein Spielzeug. (Symbolbild)(Bild: Etienne Botha/Wirestock Creators - stock.adobe.com)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Zwei Salzburger Hundebesitzerinnen werden keine Freundinnen mehr. Die Haustiere haben um ein Spielzeug gerauft. Ein Frauerl ging dazwischen und bekam einen Biss ab. Das löste einen Rechtsstreit aus, der sogar zwei Salzburger Gerichte beschäftigte. 

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Am 11. März lud eine Salzburgerin, selbst Halterin eines belgischen Schäferhundes, ihre damalige Freundin und deren Border Collie zu sich in die Wohnung ein. Die beiden Frauen hatten sich zuvor öfter mit ihren Vierbeinern getroffen. Doch an jenem März-Tag passierte ein Vorfall, der nicht nur die Freundschaft beendete, sondern auch gleich zwei Gerichte beschäftigte.

Um Spielzeug gerauft
Das Frauerl des Border Collie wollte damals mit einer Pinzette eine Zecke bei ihrem Haustier entfernen. Um das Tier abzulenken, griff sie nach einem auf der Couch liegenden Spielzeug – das Spielzeug des Schäferhundes. Daraufhin rauften die beiden Hunde miteinander.

Während die Besitzerin des Border Collie nicht eingreifen wollte, versuchte die Besitzerin des Schäferhundes, die beiden Wuffis zu trennen. Dabei wurde sie in die rechte Hand und den Unterarm gebissen. Die Rettung kam, die Wunde musste genäht werden. Eine Narbe blieb.

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Danach reichte die gebissene Frau Klage ein und forderte 4500 Euro. Die beklagte Hundehalterin hielt mit ihrem Anwalt Franz Essl dagegen. Letztlich scheiterte die Schäferhund-Besitzerin: „Die Klägerin trage selbst die Verantwortung für den Biss, da sie sich selbst in eine für sie erkennbare Gefahrenlage begeben hatte“, stellte das Bezirksgericht fest und wies die Klage ab. Die Frau ging in Berufung – und scheiterte auch in zweiter Instanz vor dem Landesgericht. Am Ende blieben knapp 5000 Euro an Verfahrenskosten für die Klägerin.

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