Verurteilt: Wiener DJ wütete auf Social Media

Das erfüllt den Tatbestand der Beleidigung und der Üblen Nachrede, urteilt der Richter. „Lassen Sie das sein!“, rügt er den Angeklagten, der gelobt, nichts mehr in die Richtung in sozialen Medien zu posten. „Er will heute einen Schlussstrich drunter ziehen“, sagt auch Verteidiger Marcus Januschke. Sechs Monate bedingte Haft fasst sein Mandant aus. Den Opfern muss er insgesamt 5700 Euro zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.