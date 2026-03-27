Krimi-Star Harry Hole ermittelt zehn Jahre zu spät

Obwohl die Serie solide gemacht ist, wirkt sie wie vom Krimi-Fließband: Ein Serienkiller, der junge Frauen (wen sonst?) ermordet und bei ihnen rote Diamanten hinterlässt, ein Ermittler mit Alkoholproblemen (Tobias Santelmann) und der schlimme Verdacht, dass die Bösen in den eigenen Kreisen zu finden sein könnten (Joel Kinnaman spielt Holes Antagonisten). Drei Zutaten, die vielleicht bei Erscheinen der Buchvorlage „Das fünfte Zeichen“ im Jahr 2006 noch nicht ausgelutscht waren. Doch wenn man schon eine in die Jahre gekommene Geschichte verfilmt, braucht es mehr als ein kleines inhaltliches Update.