Kündigungen bei KTM sind schon fast abgeschlossen

Die geschätzten Gesamtkosten der Maßnahmen für KTM belaufen sich auf drei Millionen Euro, 60 Prozent will die Kommission übernehmen und 40 Prozent das österreichische Arbeitsamt. Die österreichischen Behörden begannen bereits im März 2025 mit der Unterstützung von Arbeitnehmern durch den Fonds; diese Kosten können rückwirkend bezahlt werden. Nach dem EU-Parlament muss noch der Rat der Mitgliedsländer den Vorschlag der Kommission final absegnen. Dann können die Gelder fließen.