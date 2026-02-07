Vorteilswelt
Stellen gefährdet

KTM-Jobabbau in Österreich weit größer als gedacht

Oberösterreich
07.02.2026 06:50
KTM baut bis Mitte des Jahres 500 Stellen ab.
KTM baut bis Mitte des Jahres 500 Stellen ab.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Mitte Jänner gab der Innviertler Motorradhersteller KTM bekannt, weitere 500 Stellen abzubauen. „Weltweit“, wie vom Unternehmen betont wurde. Wie die „Krone“ erfuhr, fallen in Österreich nun doch mehr Jobs weg, als ursprünglich angenommen.

0 Kommentare

Das Jahr startete beim ohnehin krisengebeutelten Motorradhersteller KTM mit einer weiteren Hiobsbotschaft: Im Jänner gab das Management bekannt, 500 Stellen, vor allem in Verwaltung und mittlerem Management, abzubauen – die „Krone“ berichtete. Das Unternehmen betonte, der Abbau passiert weltweit, also auch im Ausland. Bisher wurde medial kolportiert, dass etwa zwei Drittel der Jobs in Österreich wegfallen – das wären 330.

