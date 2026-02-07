KTM-Jobabbau in Österreich weit größer als gedacht

Das Jahr startete beim ohnehin krisengebeutelten Motorradhersteller KTM mit einer weiteren Hiobsbotschaft: Im Jänner gab das Management bekannt, 500 Stellen, vor allem in Verwaltung und mittlerem Management, abzubauen – die „Krone“ berichtete. Das Unternehmen betonte, der Abbau passiert weltweit, also auch im Ausland. Bisher wurde medial kolportiert, dass etwa zwei Drittel der Jobs in Österreich wegfallen – das wären 330.