Kanzler Merz und die Wahrheit

Da hat es der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz bei der jüngsten Debatte im Bundestag zu Berlin über die steigende Gewaltkriminalität und die aktuellen Übergriffe gegenüber Frauen gewagt, anzumerken, dass man diesbezüglich doch auch die Zuwanderung der letzten Jahre als eine der Ursachen benennen müsse. Na, mehr hat er nicht gebraucht: empörte Zwischenrufe im Bundestag, ein Shitstorm im Netz und bösartige Kommentare in den linksliberalen Medien.