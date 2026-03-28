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„Krone“-Kommentar

Kanzler Merz und die Wahrheit

Kolumnen
28.03.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
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Da hat es der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz bei der jüngsten Debatte im Bundestag zu Berlin über die steigende Gewaltkriminalität und die aktuellen Übergriffe gegenüber Frauen gewagt, anzumerken, dass man diesbezüglich doch auch die Zuwanderung der letzten Jahre als eine der Ursachen benennen müsse. Na, mehr hat er nicht gebraucht: empörte Zwischenrufe im Bundestag, ein Shitstorm im Netz und bösartige Kommentare in den linksliberalen Medien.

EINERSEITS ist es natürlich richtig, wenn die Kritiker von Merz meinen, dass insbesondere Gewalt gegen Frauen in allen Gesellschaftsschichten und allen Ethnien und Kulturen gleichermaßen vorkomme.

ANDERERSEITS beweist die Kriminalstatistik – sowohl in Deutschland, als auch bei uns in Österreich – dass Gewaltkriminalität in überproportionalem Maße Migrationshintergrund hat. Was ja auch kein Wunder ist, wenn ein großer Teil der Zuwanderer aus Kriegs- oder Bürgerkriegsländern kommt und durch Gewalt traumatisiert ist.

Und was die Gewalt gegenüber Frauen betrifft, so sind die aktuellen Fälle im Netz und im Zusammenhang mit Drogen zwar eher in der linken Medien- und Kultur-Schickeria angesiedelt. Tatsache bleibt aber, dass bei einem Gutteil der muslimischen Zuwanderer Frauen weniger Wert und Würde zugemessen wird. Und deshalb entspricht die Aussage von Bundeskanzler Merz schlicht und einfach der Wahrheit.

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