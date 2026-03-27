Postenschacher-Causa: Livetickerverbot aufgehoben

Erklärung von Wöginger zu Schmid

Zu Beginn gab Wöginger eine Erklärung ab, mit der er darauf abzielte, den Ex-Generalsekretär im Finanzministerium und Kronzeugen Thomas Schmid in ein schlechtes Licht zu rücken. Wöginger habe der Vorstandsbestellung im FA Braunau bisher „keine Bedeutung zugemessen“. Die Ausschreibungsfrist dafür habe auch bereits am 1. November 2016 geendet. Die Bitte des Bürgermeisters, ein gutes Wort für ihn einzulegen, habe ihn aber erst im Dezember 2016 erreicht. Aus Zeugenaussagen im Prozess ergebe sich, dass Thomas Schmid schon bei der Bestellung in Freistadt versucht habe, Einfluss zu nehmen. Sein Schluss: Schmid verfolge „seine eigene Agenda“ und stelle Wögingers Rolle prominenter dar als sie gewesen sei, um davon abzulenken.