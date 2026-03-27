Vorarlberger erschossen: 6,5 Jahre Haft für Frau

Streit um die Interpretation der Tat

Im Mittelpunkt des Prozesses stand die Frage, ob es sich um eine Notwehrhandlung gehandelt hat. Die Beschuldigte gab an, sie habe in Todesangst zur Waffe gegriffen. Der Mann hätte ihr den Mund und die Nase zugehalten, wodurch sie keine Luft mehr bekommen habe. Die Staatsanwaltschaft äußerte Zweifel an dieser Darstellung. Sie argumentierte, dass die Frau auch andere, nicht tödliche Möglichkeiten zur Selbstverteidigung gehabt hätte.