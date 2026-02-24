Taylor Swift zeigt sich auf Instagram „oben ohne“

Zur Feier des Tages gab Swift zudem einen kleinen Einblick in die Produktion des Songs. Und bewies: Steht am Red Carpet oder auf der Bühne der Glamour im Mittelpunkt jeder Inszenierung, geht es bei ihr hinter den Kulissen super entspannt zu. Denn um einen Welthit zu produzieren, braucht es eben kein Make-up!