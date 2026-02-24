Taylor Swift zeigt sich auf Instagram „oben ohne“

Roter Lippenstift, schwarzer Eyeliner – ein Look, der längst zum Markenzeichen von Taylor Swift geworden ist. Doch jetzt zeigt sich die Sängerin „oben ohne“ auf Instagram und sorgt damit für jede Menge Begeisterung!
So sieht man Taylor Swift nur selten! Auf Instagram präsentierte sich die Chartstürmerin gerade ohne Foundation, Lippenstift und Mascara, dafür aber ganz natürlich. Selbst ihre blonde Mähne fällt ihr auf der aktuellen Aufnahme in wilden Locken ins Gesicht. Zum No-Make-up-Look kombinierte die 36-Jährige zudem einen grünen, lässigen Strickpulli.
Sehen Sie hier Taylor Swifts „Oben-ohne“-Style:
„Bin total überwältigt“
Mit dem sympathisch natürlichen Posting feiert Swift einen weiteren Charterfolg. Denn mit ihrem Song „Opalite“, der von ihrem Album „The Life of a Showgirl“ stammt, stürmt aktuell Platz 1 der US-Charts.
„Ich kann meine Begeisterung gar nicht in Worte fassen und bin total überwältigt von der Liebe, die ihr diesem Song und Video entgegengebracht habt“, schwärmte sie auf Instagram.
Zur Feier des Tages gab Swift zudem einen kleinen Einblick in die Produktion des Songs. Und bewies: Steht am Red Carpet oder auf der Bühne der Glamour im Mittelpunkt jeder Inszenierung, geht es bei ihr hinter den Kulissen super entspannt zu. Denn um einen Welthit zu produzieren, braucht es eben kein Make-up!
Fans und Stars lieben Swifts Style
Die ungeschminkte Taylor kommt bei den Fans übrigens fantastisch an. Innerhalb von nur wenigen Stunden heimste das Posting 2,9 Millionen Likes ein – darunter von Topmodel Cara Delevingne, Schauspielerin Reese Witherspoon oder Chart-Kollegin Sabrina Carpenter.
Dabei ist es längst nicht das erste Mal, dass sich Swift „oben ohne“ zeigt. Schon in ihrer Doku „The End of an Era“ war die Sängerin ohne Make-up im Studio zu sehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.