Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Und alle lieben es!

Taylor Swift zeigt sich auf Instagram „oben ohne“

Society International
24.02.2026 15:10
So kennen die Fans Taylor Swift. Auf Instagram zeigte sie sich jetzt allerdings „oben ohne“.
So kennen die Fans Taylor Swift. Auf Instagram zeigte sie sich jetzt allerdings „oben ohne“.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Roter Lippenstift, schwarzer Eyeliner – ein Look, der längst zum Markenzeichen von Taylor Swift geworden ist. Doch jetzt zeigt sich die Sängerin „oben ohne“ auf Instagram und sorgt damit für jede Menge Begeisterung!

0 Kommentare

So sieht man Taylor Swift nur selten! Auf Instagram präsentierte sich die Chartstürmerin gerade ohne Foundation, Lippenstift und Mascara, dafür aber ganz natürlich. Selbst ihre blonde Mähne fällt ihr auf der aktuellen Aufnahme in wilden Locken ins Gesicht. Zum No-Make-up-Look kombinierte die 36-Jährige zudem einen grünen, lässigen Strickpulli. 

Sehen Sie hier Taylor Swifts „Oben-ohne“-Style:

„Bin total überwältigt“
Mit dem sympathisch natürlichen Posting feiert Swift einen weiteren Charterfolg. Denn mit ihrem Song „Opalite“, der von ihrem Album „The Life of a Showgirl“ stammt, stürmt aktuell Platz 1 der US-Charts.

„Ich kann meine Begeisterung gar nicht in Worte fassen und bin total überwältigt von der Liebe, die ihr diesem Song und Video entgegengebracht habt“, schwärmte sie auf Instagram.

Zur Feier des Tages gab Swift zudem einen kleinen Einblick in die Produktion des Songs. Und bewies: Steht am Red Carpet oder auf der Bühne der Glamour im Mittelpunkt jeder Inszenierung, geht es bei ihr hinter den Kulissen super entspannt zu. Denn um einen Welthit zu produzieren, braucht es eben kein Make-up!

Fans und Stars lieben Swifts Style
Die ungeschminkte Taylor kommt bei den Fans übrigens fantastisch an. Innerhalb von nur wenigen Stunden heimste das Posting 2,9 Millionen Likes ein – darunter von Topmodel Cara Delevingne, Schauspielerin Reese Witherspoon oder Chart-Kollegin Sabrina Carpenter.

Lesen Sie auch:
Luxus-Countdown zur Traumhochzeit: Travis Kelce überschüttet Taylor Swift mit Geschenken!
Countdown zur Hochzeit
Travis Kelce überhäuft Swift mit Luxusgeschenken!
17.02.2026

Dabei ist es längst nicht das erste Mal, dass sich Swift „oben ohne“ zeigt. Schon in ihrer Doku „The End of an Era“ war die Sängerin ohne Make-up im Studio zu sehen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
24.02.2026 15:10
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Taylor Swift
Instagram
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
183.977 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
179.317 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.265 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3884 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1218 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1076 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Society International
Und alle lieben es!
Taylor Swift zeigt sich auf Instagram „oben ohne“
Mit Bibel vor Gericht
Komiker Russell Brand plädierte auf nicht schuldig
Zachery Ty Bryan
„Hör mal, wer da hämmert“-Star muss ins Gefängnis
Hilary Duff trauert
„Lizzie McGuire“-Star Robert Carradine gestorben
Heldenhafter Gentleman
Sir David Beckham rettet verletzte Skifahrerin!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf