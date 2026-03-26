Energie-Ziele für die Steiermark sind „machbar“

„Wir rechnen künftig mit einem noch schnelleren Ausbautempo in der Steiermark, etwa durch das Steirische Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz, das wir bereits beschlossen haben, oder auch durch das Sachprogramm Wind, das wir in Kürze präsentieren wollen“, heißt es von Schmiedtbauer. „Wir rechnen damit, dass wir die ambitionierten Ausbauziele erreichen werden.“