Red Bull Salzburg siegt im Geheimtest gegen Fürth

Bei den Bullen kamen zahlreiche Liefering-Akteure zum Einsatz. Maurits Kjaergaard, der unter Cheftrainer Daniel Beichler noch keine Pflichtspielminute absolvieren durfte, war bis zur 76. Minute im Einsatz.

Zuschauer waren bei der Partie, die Fürths Fans strikt ablehnten und zu verhindern versuchten, keine erlaubt.