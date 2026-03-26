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Keine Fans erlaubt

Red Bull Salzburg siegt im Geheimtest gegen Fürth

Red Bull Salzburg
26.03.2026 16:57
Phillip Verhounig (re.) erzielte das Goldtor im Test gegen Fürth.
Phillip Verhounig (re.) erzielte das Goldtor im Test gegen Fürth.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Österreichs Fußball-Vizemeister FC Red Bull Salzburg entschied das geheime Testspiel gegen den deutschen Zweitligisten Spielvereinigung Greuther Fürth mit 1:0 für sich. Den Goldtreffer der Mozartstädter erzielte Stürmer Phillip Verhounig.

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Bei den Bullen kamen zahlreiche Liefering-Akteure zum Einsatz. Maurits Kjaergaard, der unter Cheftrainer Daniel Beichler noch keine Pflichtspielminute absolvieren durfte, war bis zur 76. Minute im Einsatz.

Zuschauer waren bei der Partie, die Fürths Fans strikt ablehnten und zu verhindern versuchten, keine erlaubt.

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