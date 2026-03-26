Chronologie der Salzburger Festspiel-Eskalation

3. Februar 2026: Hinterhäuser verstimmt Kuratorium

Die Vorgangsweise von Intendant Hinterhäuser bei der Neubesetzung der Schauspielleitung hat das Kuratorium schwer verstimmt. Medien gegenüber soll er die frühere Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann als Favoritin für den Posten bezeichnet haben, obwohl diese sich nicht dem vom Kuratorium verlangten Bewerbungs- und Auswahlverfahren unterzogen hat. Bei einer mehrstündigen, außerordentlichen Sitzung verständigt sich das Gremium darauf, dass sich der Intendant bei der nächsten planmäßigen Kuratoriumssitzung am 26. Februar erklären muss. Eine Auflösung des Vertrags wurde bereits ernsthaft diskutiert. „Das Vertrauen ist enden wollend“, heißt es aus dem Kuratorium, das dem Intendanten damit die „gelbe Karte“ zeigt.