Hinterhäusers Ende fix – aber wie teuer wird es?

Jetzt ist es entschieden: Markus Hinterhäuser will sich auf ein Gespräch mit dem Kuratorium über seine Zukunft einlassen. Wie diese Gespräche ausgehen werden, ist derzeit noch offen. Dem Vernehmen nach dürften die Anwälte über den Zeitpunkt und Kosten des Abgangs verhandeln. Die Posten der Intendanz und der Präsidentin werden ausgeschrieben.