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Streit um Festspiele

Hinterhäusers Ende fix – aber wie teuer wird es?

Salzburg
20.03.2026 16:51
Markus Hinterhäuser
Markus Hinterhäuser(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Jetzt ist es entschieden: Markus Hinterhäuser will sich auf ein Gespräch mit dem Kuratorium über seine Zukunft einlassen. Wie diese Gespräche ausgehen werden, ist derzeit noch offen. Dem Vernehmen nach dürften die Anwälte über den Zeitpunkt und Kosten des Abgangs verhandeln. Die Posten der Intendanz und der Präsidentin werden ausgeschrieben.

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Während Hinterhäuser und die Festspiele nun über ihre Anwälte weiter aktiv in Gesprächen über die Zukunft des Intendanten sind, hat das Kuratorium dennoch die Entscheidung gefasst, die Ausschreibung vorzunehmen, da ein Ausgang noch nicht absehbar sei. Hinterhäusers aktueller Vertrag läuft bis Herbst dieses Jahres.

Vorangegangen waren dem Zwist mehrere Unstimmigkeiten zwischen dem Kuratorium und Hinterhäuser. Zum einen, weil der Intendant die frühere Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann favorisiert hat, obwohl diese nicht am vom Kuratorium ausdrücklich verlangten Ausschreibungsverfahren teilgenommen hatte. Zum anderen war Hinterhäusers Umgangston mit (ehemaligen) Mitarbeitern bemängelt worden. 

Als großer Punkt in der Kuratoriumssitzung wurde auch das Projekt Bauvorhaben abgearbeitet. Als nächster großer Schritt steht der Hohlraumbau an. Dieser findet wie vorgesehen statt. Ab September startet dieser Bauabschnitt.

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Die Sanierung des großen Festspielhauses wird in den Herbst 2028 verschoben. Im Sommer 2029 und im Sommer 2030 – dem Jahr, in dem die Festspiele eigentlich mit der Sanierung fertig hätten sein sollen – ist das Große Festspielhaus damit geschlossen.

Nun beginnt die Suche nach einer passenden Interimsspielstätte. Das Direktorium muss dieses nun fixieren. Dies soll sehr zeitnah geklärt werden.

Nicht gesprochen wurde in der Kuratoriumssitzung über einen neuen Schauspielchef. Dieser Posten ist also nach wie vor nicht besetzt.

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