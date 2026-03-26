Die Grünen beenden die Zusammenarbeit mit der ÖVP

Eineinhalb Jahre vor der Wahl steht die ÖVP Gmunden ohne Partner da. „Nach sorgfältiger Analyse der aktuellen Entwicklungen beenden wird das Arbeitsübereinkommen nach etwas mehr als einem Jahr“, erklärt Stadtvize Ulrike Feichtinger von den Grünen. Die Entscheidung sei der Partei nicht leicht gefallen. „Gleichzeitig ist sie aus unserer Sicht notwendig geworden. Wir sind weiterhin bereit, in Gesprächen konstruktive Lösungen zu erarbeiten und bei Entscheidungen mitzuwirken, die aus unserer Sicht langfristig gut für Gmunden sind“, fügt Feichtinger hinzu.