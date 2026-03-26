Die Grünen beenden die Zusammenarbeit mit der ÖVP

Knalleffekt in Gmunden! Die Grünen beenden nach nur einem Jahr das Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP von Bürgermeister Stefan Krapf. Als Grund wird der mangelnde Reformwille des Partners angeführt. Bei Fragen zu Mobilität, Klimaschutz und nachhaltiger Stadtentwicklung seien die inhaltlichen Unterschiede zuletzt deutlich größer geworden.
Eineinhalb Jahre vor der Wahl steht die ÖVP Gmunden ohne Partner da. „Nach sorgfältiger Analyse der aktuellen Entwicklungen beenden wird das Arbeitsübereinkommen nach etwas mehr als einem Jahr“, erklärt Stadtvize Ulrike Feichtinger von den Grünen. Die Entscheidung sei der Partei nicht leicht gefallen. „Gleichzeitig ist sie aus unserer Sicht notwendig geworden. Wir sind weiterhin bereit, in Gesprächen konstruktive Lösungen zu erarbeiten und bei Entscheidungen mitzuwirken, die aus unserer Sicht langfristig gut für Gmunden sind“, fügt Feichtinger hinzu.
Sie führte auch die Umsetzung wichtiger Projekte an. Darunter fallen die Budgets für 2025 und 2026, zentrale Vorhaben im Bereich Kinderbetreuung, das Feuerwehrprojekt sowie erste strukturelle Reformen wie die Reduktion der Anzahl der Ausschüsse.
„In den letzten Monaten mussten wir jedoch feststellen, dass der Reformwille bei unserem Partner spürbar nachgelassen hat – insbesondere dann, wenn es um die konkrete Umsetzung vereinbarter Maßnahmen geht. Notwendige Einsparungen werden verschoben oder nicht im geplanten Umfang realisiert. Gleichzeitig stehen Maßnahmen wie der Verkauf von Tafelsilber sowie Projekte im Raum, deren Umfang und Priorität wir nicht mittragen können“, erklärt Feichtinger.
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