„Tumor-Board“ rettet bald Krebskranken das Leben

Hinter jeder Diagnose steht ein menschliches Schicksal, eine Familie und ein Leben, das sich von einer Sekunde auf die andere schlagartig ändert“, betont Spitalslandesrat Anton Kasser berührend. Mit LGA-Vorständin Elisabeth Bräutigam treibt er ein Projekt voran, das bereits rund 800 Patienten lebensrettend zugute kommt. Onkologen, Radiologen, Chirurgen und Pathologen beugen sich gemeinsam über einen Fall. Keine Einzelmeinung, kein Zufall – hier zählt das Zusammenspiel. „Es geht uns nicht nur um Systeme und Strukturen. Es geht um Menschen in einer Ausnahmesituation. Ihnen Sicherheit zu geben und zu zeigen, dass sie nicht allein sind – das ist unser Auftrag“, sagt Kasser.