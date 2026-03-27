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Medizin-Meilenstein

„Tumor-Board“ rettet bald Krebskranken das Leben

Niederösterreich
27.03.2026 13:00
LGA-VorständinBräutigam (2. v. li. ) und Landesrat Kasser (2. v. re.) mit Top-Medizinern
LGA-VorständinBräutigam (2. v. li. ) und Landesrat Kasser (2. v. re.) mit Top-Medizinern(Bild: NÖ LGA)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Blau-gelber Meilenstein bei der Bekämpfung von Krebserkrankungen! Künftig ziehen bei jedem einzelne Betroffenen Spezialisten aller Fächer individuell an einem Heilungsstrang.

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Hinter jeder Diagnose steht ein menschliches Schicksal, eine Familie und ein Leben, das sich von einer Sekunde auf die andere schlagartig ändert“, betont Spitalslandesrat Anton Kasser berührend. Mit LGA-Vorständin Elisabeth Bräutigam treibt er ein Projekt voran, das bereits rund 800 Patienten lebensrettend zugute kommt. Onkologen, Radiologen, Chirurgen und Pathologen beugen sich gemeinsam über einen Fall. Keine Einzelmeinung, kein Zufall – hier zählt das Zusammenspiel. „Es geht uns nicht nur um Systeme und Strukturen. Es geht um Menschen in einer Ausnahmesituation. Ihnen Sicherheit zu geben und zu zeigen, dass sie nicht allein sind – das ist unser Auftrag“, sagt Kasser. 

Das neue Tumor-Board bringt genau das auf den Punkt: geballtes Wissen, abgestimmt auf jeden einzelnen Patienten. Der Start des ersten zentralen Tumorboards für Hämatoonkologie an den Klinikstandorten Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt ist bereits erfolgt. „Gerade in diesen Momenten braucht es nicht nur medizinische Exzellenz, sondern auch Verantwortung und Zusammenarbeit auf höchstem Niveau. Dieses Tumor-Board bündelt genau diese Kräfte – und stellt den Menschen in den Mittelpunkt“, so Bräutigam weiter.

Patienten individueller behandelt
Mit Beginn des Jahres 2026 nehmen sämtliche Kliniken mit onkologischer Versorgung teil. Primarius Josef Singer, Leiter der Abteilung für Innere Medizin am Universitätsklinikum Krems: „Die Onkologie ist heute so komplex geworden, dass es den einen Krebsarzt, der alle Tumorarten gleichermaßen optimal behandeln kann, nicht mehr gibt. Wir bündeln jetzt Kompetenz und Fachwissen so, das der Fall jedes Patienten individuell beleuchtet und behandelt werden kann .“ Im Hintergrund arbeiten – und im Vordergrund Leben retten.

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