„Tumor-Board“ rettet bald Krebskranken das Leben

Blau-gelber Meilenstein bei der Bekämpfung von Krebserkrankungen! Künftig ziehen bei jedem einzelne Betroffenen Spezialisten aller Fächer individuell an einem Heilungsstrang.
Hinter jeder Diagnose steht ein menschliches Schicksal, eine Familie und ein Leben, das sich von einer Sekunde auf die andere schlagartig ändert“, betont Spitalslandesrat Anton Kasser berührend. Mit LGA-Vorständin Elisabeth Bräutigam treibt er ein Projekt voran, das bereits rund 800 Patienten lebensrettend zugute kommt. Onkologen, Radiologen, Chirurgen und Pathologen beugen sich gemeinsam über einen Fall. Keine Einzelmeinung, kein Zufall – hier zählt das Zusammenspiel. „Es geht uns nicht nur um Systeme und Strukturen. Es geht um Menschen in einer Ausnahmesituation. Ihnen Sicherheit zu geben und zu zeigen, dass sie nicht allein sind – das ist unser Auftrag“, sagt Kasser.
Das neue Tumor-Board bringt genau das auf den Punkt: geballtes Wissen, abgestimmt auf jeden einzelnen Patienten. Der Start des ersten zentralen Tumorboards für Hämatoonkologie an den Klinikstandorten Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt ist bereits erfolgt. „Gerade in diesen Momenten braucht es nicht nur medizinische Exzellenz, sondern auch Verantwortung und Zusammenarbeit auf höchstem Niveau. Dieses Tumor-Board bündelt genau diese Kräfte – und stellt den Menschen in den Mittelpunkt“, so Bräutigam weiter.
Patienten individueller behandelt
Mit Beginn des Jahres 2026 nehmen sämtliche Kliniken mit onkologischer Versorgung teil. Primarius Josef Singer, Leiter der Abteilung für Innere Medizin am Universitätsklinikum Krems: „Die Onkologie ist heute so komplex geworden, dass es den einen Krebsarzt, der alle Tumorarten gleichermaßen optimal behandeln kann, nicht mehr gibt. Wir bündeln jetzt Kompetenz und Fachwissen so, das der Fall jedes Patienten individuell beleuchtet und behandelt werden kann .“ Im Hintergrund arbeiten – und im Vordergrund Leben retten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.