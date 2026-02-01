Neutor gesperrt – Polizei stoppte Verkehrssünder

Hupkonzerte, Rasereien und übermäßiges Beschleunigen: Zuletzt häuften sich die Beschwerden von Anrainern über nächtliche Lärmbelästigungen in der Stadt Salzburg. Ab sofort ist daher das Neutor an den Wochenenden in den Nachtstunden für den Verkehr gesperrt – Polizeikontrollen inklusive.