Waldstück am Grazer Hausberg steht in Flammen!

Genauer gesagt steht eine Wald- und Wiesenfläche bei Rinnegg und St. Radegund beim Novystein in Flammen. Laut Polizeisprecher Fritz Grundnig handelt es sich um eine Fläche von 50 x 50 Quadratmetern. Der Brand ist laut Buchgraber unter Kontrolle, die Wetterlage bereitet jedoch Sorgen: „Es besteht Gefahr, dass Wind aufkommt, was die Lage noch einmal erschweren kann.“ Im Zuge der Löscharbeiten wurde auch ein Feuerwehrmann verletzt, als er eine Pumpe heben wollte. Er wurde vom Roten Kreuz zum Krankenhaus gebracht.