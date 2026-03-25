Waldstück am Grazer Hausberg steht in Flammen!

Alarm am Grazer Hausberg! Insgesamt stehen aktuell bei einem Wald- und Wiesenbrand am Schöckl 95 Eisatzkräfte im Einsatz. Ein Floriani musste verletzt ins Spital gebracht werden. Auch in Laßnitzhöhe mussten die Feuerwehren ausrücken!
Erst am Dienstag trainierten die Einsatzkräfte bei einer groß angelegten Übung am Buchkogel im Grazer Westen den Ernstfall. Und bereits einen Tag später müssen sie das dort Erlernte umsetzen – denn am Grazer Hausberg brennt es aktuell! „Zehn Feuerwehren, ein Polizei-Hubschrauber, die Waldbrandstaffel Bergrettung, das Rote Kreuz, die Polizei und die Flugstaffel der FF Kapfenperg stehen im Löscheinsatz“, berichtet Herbert Buchgraber, Sprecher des Bereichsfeuerwehrverbandes Graz-Umgebung der „Krone“.
Genauer gesagt steht eine Wald- und Wiesenfläche bei Rinnegg und St. Radegund beim Novystein in Flammen. Laut Polizeisprecher Fritz Grundnig handelt es sich um eine Fläche von 50 x 50 Quadratmetern. Der Brand ist laut Buchgraber unter Kontrolle, die Wetterlage bereitet jedoch Sorgen: „Es besteht Gefahr, dass Wind aufkommt, was die Lage noch einmal erschweren kann.“ Im Zuge der Löscharbeiten wurde auch ein Feuerwehrmann verletzt, als er eine Pumpe heben wollte. Er wurde vom Roten Kreuz zum Krankenhaus gebracht.
Auch in Laßnitzhöhe brennt es
Auch in Laßnitzhöhe herrscht gerade Brandalarm. Seit 15 Uhr bekämpfen die Feuerwehren Autal und Laßnitzhöhe einen Wiesenbrand. Die Gefahr besteht, dass dieser sich auf den umliegenden Wald ausbreiten könnte.
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