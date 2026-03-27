Neuschnee lässt Skigebiete vor Ostern jubeln

Auf der Gerlitzen sind alle Hauptlifte geöffnet. „Am 6. April schließen wir. Ab 7. April beginnen die Bauarbeiten für eine neue Zehner-Gondelbahn, die den alten Vierersessellift ersetzt. Investiert werden 22 Millionen Euro“, sagt Geschäftsführer Manuel Kapeller-Hopfgartner. Auch am Katschberg wurde die Saison bis 6. April verlängert.