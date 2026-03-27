Neuschnee lässt Skigebiete vor Ostern jubeln

Die Wintersaison in Kärnten verlief heuer mehr als gut, auch jetzt ist noch viel Betrieb. Auf der Turracher Höhe sind die Pisten sogar bis 19. April geöffnet. Die „Krone“ fragte bei den Liftbetreibern nach.
Die Skisaison biegt in die Zielgerade ein, die meisten Gebiete haben noch bis 6. April offen. Der Schneefall in der Nacht auf Mittwoch brachte in den Bergen rund 20 Zentimeter Neuschnee.
„Mehr als genug Schnee“
„Schnee haben wir heuer mehr als genug. Es liegen bis zu eineinhalb Meter“, sagt Nassfeld-Tourismuschef Roland Sint. „Alle Pisten sind befahrbar. Insgesamt bieten wir 110 Kilometer Schneevergnügen.“
Die Kärntner Skisaison ist mit 1.017.658 Nächtigungen (+7,5 Prozent) von November bis Februar sehr gut verlaufen. „Wir hatten schon im Vorjahr eine Topsaison und haben heuer noch etwas zugelegt“, so Sint.
Auch andere Skigebiete sind noch offen
Auf der Turracher Höhe läuft der Betrieb noch bis 19. April. „Wir haben Vollbetrieb. Auch die Buchungslage zu Ostern ist sehr gut“, sagt Corinna Gotthardt vom Tourismusbüro.
Auf der Gerlitzen sind alle Hauptlifte geöffnet. „Am 6. April schließen wir. Ab 7. April beginnen die Bauarbeiten für eine neue Zehner-Gondelbahn, die den alten Vierersessellift ersetzt. Investiert werden 22 Millionen Euro“, sagt Geschäftsführer Manuel Kapeller-Hopfgartner. Auch am Katschberg wurde die Saison bis 6. April verlängert.
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