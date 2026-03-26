Babysitter als Kinderschänder: Ein Opfer erst 4!

„Das Leben der Kinder zerstört“

Gerichtsgutachterin Hannelore Legat schildert, was den Kindern dabei angetan wurde: „Ein Opfer ist jetzt sechs, kann kaum sprechen, hat eine massive posttraumatische Belastungsstörung. Ein weiteres ist etwas älter, kann aber nicht einmal mehr zur Schule gehen und braucht medikamentöse Behandlung.“ Nur einem Buben geht es mittlerweile etwas besser, aber nur weil er alles verdrängt hat, was ihm angetan wurde. „Im besten Fall kommt er damit klar, im schlimmsten Fall wissen wir nicht, wie sich das noch entwickelt.“