Pyrrhussieg für Edtstadler

Zu retten ist die Lage nun nur noch, wenn man sich zur Erneuerung der Festspiele nicht im alten Fundus bedient, sondern richtig große Namen holt. Wenn etwa als Intendant eine Koryphäe käme wie Meisterregisseur Barrie Kosky. Oder wenn jemand wie der Welt-Galerist Thaddaeus Ropac das Präsidentenamt übernehmen würde. Eine über alle Zweifel erhabene Persönlichkeit also, die Kunstverständnis mit Geschäftssinn stilsicher zu vereinbaren weiß.