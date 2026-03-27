Schweizer fälschte Bankgarantie für Luxusbleibe

Bankgarantie entpuppte sich als wertloser Wisch

Dass die Sicherheit nicht echt war, räumt er freimütig ein: „Nach meiner Zwangsversteigerung hätte ich ohnehin keine echte Bankgarantie bekommen. Und Bargeld für die Kaution hatte ich auch nicht.“ Was nicht gut gehen konnte, ging auch nicht gut: Als Mietzahlungen ausblieben, suchte der Vermieter die Bank auf – und erlebte eine böse Überraschung. Die Bankgarantie entpuppte sich als wertloser Wisch. Dabei hatte sich der Vermieter zuvor noch großzügig gezeigt. „Er bat um Ratenzahlung und versprach, mit der Weihnachtsremuneration alles zu begleichen“, schildert dieser.