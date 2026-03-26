82-jähriger Wienerin wurde die Reha verwehrt

Verbesserungsbedarf

Der Wiener Patientenanwalt Gerhard Jelinek sieht hier großen Verbesserungsbedarf: „Es ist unbestritten, dass die Zahl der an Demenz erkrankten Personen über die Jahre noch zunehmen wird. Man wird also bei der KFA eine transparente Regelung finden müssen, die Patienten mit Demenz nicht von der Inanspruchnahme einer Reha ausschließt: entweder durch das Anbieten von auf Demenzpatienten spezialisierte Reha-Einrichtungen oder durch Kostenübernahme für begleitende pflegende Personen, auf die sie im Alltag angewiesen sind.“