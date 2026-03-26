Balkon in Flammen: Fünf Opfer ins Spital gebracht

Gegen 22 Uhr soll der Brand auf einem Balkon des zwölfstöckigen Gebäudes ausgebrochen sein. Möbel hatten aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Die Flammen griffen in weiterer Folge auch auf die dazugehörige Wohnung über. Zwei Menschen retteten sich aus der Wohnung, sie erlitten Verletzungen aufgrund von Rauchgasen.