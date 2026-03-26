Balkon in Flammen: Fünf Opfer ins Spital gebracht

Gleich mehrere Verletzte hat ein Brand in der Gudrunstraße im Wiener Bezirk Favoriten in der Nacht auf Donnerstag gefordert. Sieben Menschen atmeten Rauchgase ein, fünf davon mussten laut Angaben der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht werden.
Gegen 22 Uhr soll der Brand auf einem Balkon des zwölfstöckigen Gebäudes ausgebrochen sein. Möbel hatten aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Die Flammen griffen in weiterer Folge auch auf die dazugehörige Wohnung über. Zwei Menschen retteten sich aus der Wohnung, sie erlitten Verletzungen aufgrund von Rauchgasen.
Nachbarn bei Löschversuch verletzt
Zwei Nachbarn versuchten, die Flammen zu löschen. Auch sie mussten danach betreut werden, weil sie dabei Rauchgase einatmeten. Vielen weiteren Menschen gelang selbst die Flucht ins Freie. Auch zwei Katzen und ein Hund wurden aus dem Haus gerettet.
21 Menschen betreut
Insgesamt betreute die Wiener Berufsrettung 21 Personen, bei vielen der Betroffenen ging es dabei aber eher um den Wärmeerhalt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, die Flammen wurden von außen über den Balkon unter Kontrolle gebracht. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.
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