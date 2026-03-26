Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Möbel in Brand

Balkon in Flammen: Fünf Opfer ins Spital gebracht

Wien
26.03.2026 11:37
Die Flammen griffen vom Balkon auf die Wohnung über.
Die Flammen griffen vom Balkon auf die Wohnung über.(Bild: APA/AP/STADT WIEN/FEUERWEHR, APA/FEUERWEHR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gleich mehrere Verletzte hat ein Brand in der Gudrunstraße im Wiener Bezirk Favoriten in der Nacht auf Donnerstag gefordert. Sieben Menschen atmeten Rauchgase ein, fünf davon mussten laut Angaben der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht werden.

0 Kommentare

Gegen 22 Uhr soll der Brand auf einem Balkon des zwölfstöckigen Gebäudes ausgebrochen sein. Möbel hatten aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Die Flammen griffen in weiterer Folge auch auf die dazugehörige Wohnung über. Zwei Menschen retteten sich aus der Wohnung, sie erlitten Verletzungen aufgrund von Rauchgasen.

(Bild: AP/APA/STADT WIEN/FEUERWEHR)
(Bild: APA/STADT WIEN/FEUERWEHR)

Nachbarn bei Löschversuch verletzt
Zwei Nachbarn versuchten, die Flammen zu löschen. Auch sie mussten danach betreut werden, weil sie dabei Rauchgase einatmeten. Vielen weiteren Menschen gelang selbst die Flucht ins Freie. Auch zwei Katzen und ein Hund wurden aus dem Haus gerettet.

21 Menschen betreut
Insgesamt betreute die Wiener Berufsrettung 21 Personen, bei vielen der Betroffenen ging es dabei aber eher um den Wärmeerhalt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, die Flammen wurden von außen über den Balkon unter Kontrolle gebracht. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
26.03.2026 11:37
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
6° / 6°
Symbol starker Regen
Wien 11. Simmering
6° / 6°
Symbol starker Regen
Wien 14. Penzing
4° / 5°
Symbol starker Regen
Wien 19. Döbling
5° / 6°
Symbol starker Regen
Wien 21. Floridsdorf
6° / 6°
Symbol starker Regen

krone.tv

Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Kraftwerk getroffen
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
Ab kommendem Samstag müssen Lokale und Einkaufszentren in Ägypten spätestens um 21 Uhr ...
„Strom einteilen“
Lokale und Geschäfte in Ägypten schließen früher
Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
130.331 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
121.858 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
120.068 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1875 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1515 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
1392 mal kommentiert
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Mehr Wien
Möbel in Brand
Balkon in Flammen: Fünf Opfer ins Spital gebracht
Neue Rad- und Fußwege
Start für Umgestaltung der Ringstraße ab Herbst
Puma hat ausgedient
Aus Japan! SK Rapid präsentiert neuen Ausrüster
Wien-Museum-Schau
Wie die Wiener Donauinsel wurde, was sie heute ist
Basketball Mega-Event
Jetzt Early Bird Tickets für 3X3 VIENNA sichern!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf