Abschiebezentren außerhalb der EU sind jetzt fix

Das EU-Parlament hat am Donnerstag in Brüssel seine Position zur EU-Rückführungsrichtlinie („Abschiebegesetz“) festgelegt. Von den 27 EU-Ländern stehen vor allem Frankreich und Spanien den „Return Hubs“ skeptisch gegenüber. Zu den Befürwortern gehören unter anderem die nordischen Länder, Österreich und Deutschland. (Bild: AP/AP Photo/Marius Burgelman (Archivbild Feber 2026))