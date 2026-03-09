EU-Parlament macht Weg für Abschiebezentren frei

Asylzahlen ohnehin schon stark sinkend

Die Diskussion über strengere Rückführungsregeln läuft vor dem Hintergrund sinkender Asylantragszahlen. In der EU ging die Zahl der Asylanträge im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent zurück. Gleichzeitig kehren laut den vorliegenden Zahlen nur etwa 20 Prozent der Menschen, die zur Ausreise verpflichtet sind, tatsächlich in ihr Herkunftsland zurück.